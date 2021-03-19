СБУ разоблачила в Одессе контрабанду 100 тысяч пачек сигарет, груз везли из Ближнего Востока

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в международном аэропорту “Одесса” схему контрабанды сигарет в Украину. О спецоперации рассказали в пресс-центре СБУ 18 марта.

Работники службы обнаружили контрабанду 100 тыс. пачек сигарет, ориентировочная стоимость товара составляет более 3 млн гривен.

Организаторы схемы перевозили товар в Украину авиарейсами из страны Персидского залива. Сигареты завозили под видом потребительских товаров, скрывая от таможенного контроля.

В рамках уголовного производства устанавливаются все причастные к схеме, решается вопрос об аресте подакцизной продукции, уточнили в СБУ.

Согласно статье 201 Уголовного кодекса Украины, за контрабанду можно получить наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Если это сделали по предварительному сговору или лицо, ранее судимое за такое преступление, или лицом с использованием служебного положения, наказание полагается в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

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