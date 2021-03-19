Корреспондент – Кравчук выступает за присоединение США к переговорам по Донбассу

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19.03.2021, 7:48, Новости дня
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Поскольку РФ не прислушивается к мнению европейских политиков, к переговорам по Донбассу в нормандском формате необходимо привлечь США, уверен бывший президент Украины и представитель Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Как пишет «Корреспондент», Кравчук считает, что присутствие Америки в нормандском формате «укрепит позвоночник» этой организации, а также «Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться».


Reuters

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что присутствие США в нормандском формате «укрепит позвоночник» переговоров. Как передаёт «Корреспондент», по словам Кравчука, РФ не прислушивается к мнению европейских политиков.

«Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров. РФ покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в нормандском формате укрепит позвоночник этой организации — и РФ почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться», — заявил Кравчук.

Он также отметил, что для расширения переговорного процесса требуется согласие всех его участников. В то же время, по словам Кравчука, РФ не имеет оснований отказать США в участии в переговорах.



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