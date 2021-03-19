Умер сыгравший в фильме «Ликвидация» Александр Казимиров

В Одессе на 77-м году жизни умер актер Александр Казимиров, сообщил его коллега Юрий Ющенко.

Артиста не стало еще 13 марта, причина его смерти не раскрывается, передает РИА «Новости».

Казимиров родился в 1944 году в Одессе, в 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова. За свою карьеру артист снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая «Приключения Электроника», «Ликвидация», «По следам капитана Гранта» и другие.

Напомним, 27 января умер заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин, сыгравший в сериалах «Вечный зов» и «Ликвидация».