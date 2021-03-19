Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру, сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

«Он 100% официально ушел в отставку. Было невероятно наблюдать за твоей работой, Хабиб. Спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», – написал Уайт в своем Twitter.

Напомним, в январе чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста. При этом ранее Нурмагомедов не исключал возвращения в UFC. В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC, после чего объявил о завершении карьеры. Таким образом, Нурмагомедов остается непобежденным в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Нурмагомедов был признан лучшим иностранным спортсменом мира 2020 года по версии Би-би-си.