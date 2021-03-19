 

Курсы доллара и евро на открытии торгов Мосбиржи не изменились

19.03.2021, 7:12, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 74,3025 рубля.

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов также не изменился и составил 88,62 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в четверг утром курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,5 копейки и составил 73,6 рубля. Курс евро снизился на 20 копеек, до 88,02 рубля.



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