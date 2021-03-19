Fox News – «элитный лицемер» — Керри раскритиковали за снятую на борту самолёта маску

Спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри уличили в нарушении требований медэкспертов и его собственной Демократической партии. Политик в течение нескольких минут находился без маски в почти полностью заполненном самолёте компании American Airlines, пишет Fox News.



Reuters

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри был замечен на борту самолёта компании American Airlines без маски. Политик не носил защитное средство, несмотря на обязательное требование Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), пишет Fox News.

На оказавшейся в распоряжении телеканала фотографии видно, что бывший госсекретарь читает книгу в салоне первого класса. При этом медицинская маска Керри свободно висит на его скрытом от зрителя левом ухе.

Человек, сделавший снимок, дал интервью Fox News на условиях анонимности. По его словам, Керри был в маске у выхода на посадку, но вскоре снял её после того, как его впустили в салон раньше других пассажиров.

«Я салютую нашему очень специальному посланнику президента по климату за то, что он летает не частными самолётами, а первым классом вместе с нами, простыми людьми, — заявил свидетель. — И хотя он не может заставить себя следовать масочным ограничениям своей собственной партии, мы должны сделать ему поблажку. Быть элитным лицемером — это тяжёлый труд!»

Самолёт был почти полностью заполнен. Тем не менее ни один бортпроводник не сделал замечания Керри. Впрочем, позже политик всё-таки вновь надел маску, признал собеседник Fox News.

Спецпредставитель ответил на критику в Twitter. «Давайте проясним: если я и спустил маску на одно ухо во время полёта, то только на мгновение. Я ношу маску, потому что она спасает жизни и останавливает распространение вируса. Это то, что велит нам делать наука», — написал он.

«Его маска была снята в течение пяти минут, — прокомментировал заявление Керри свидетель. — Если пять минут — это «мгновение», то он прав. Сомневаюсь, что находиться в самолёте без маски в течение пяти минут, простительно».

В январе ЦКЗ издали распоряжение, вступившее в силу в начале прошлого месяца. В нём говорится, что люди «должны носить маски, закрывающие рот и нос» во время поездок на общественном транспорте.

Представители American Airlines пообещали «изучить» инцидент со спецпредставителем президента. Они подтвердили Fox News, что ношение масок на самолётах компании является обязательным.

По словам телеканала, у Керри в целом наблюдаются «интересные отношения» с воздушным транспортом. Политик привлёк общественное внимание после того, как выяснилось, что его семья владеет частным самолётом, который только с февраля 2020 года по январь 2021-го выпустил в атмосферу 116 тонн углерода.

Кроме того, в 2019 году экс-госсекретарь отправился на частном самолёте в Исландию, чтобы получить награду за вклад в защиту экологии. Он оправдывался, что путешествовать столь спорным образом ему необходимо, чтобы «мир победил в битве» за окружающую среду, напоминает Fox News.