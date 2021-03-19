Глава Подразделения оборонных инноваций Пентагона – с Китаем у США не гонка вооружений, а технологическое состязание

Современное противостояние между США и Китаем не похоже на гонку вооружений времён холодной войны — это скорее «технологическое состязание», заявил в интервью Politico глава Подразделения оборонных инноваций Пентагона Майкл Браун. По его словам, чтобы сохранить превосходство и не позволить Пекину себя обогнать, Вашингтон должен больше вкладывать в собственные технологии, исследования, вовлекать частный сектор и растить новые таланты.



Reuters

По меркам Пентагона Подразделение оборонных инноваций (Defense Innovation Unit) достаточно скромное. Здесь работает порядка 100 человек, а годовой бюджет ведомства на сегодня составляет $130 млн, пишет Politico.

Однако этот «опорный пункт в Кремниевой долине», созданный пять лет назад, играет очень важную роль во внедрении передовых технологий в американские вооружённые силы, начиная от космических систем и искусственного интеллекта вплоть до новейших материалов и энергетики.

В 2018 году подразделение возглавил бывший директор компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, Майкл Браун. Он один из людей, стоящих за усилением мер, препятствующих краже передовых американских технологий Китаем путём инвестиций в местные стартапы.

Как рассказал Браун в своём интервью Politico, сейчас его ведомство расширяется. Сегодня коммерческие компании из Кремниевой долины, с которыми в основном и работает подразделение, всё больше идут на сотрудничество с Пентагоном. Даже такие транснациональные корпорации, как Google, Microsoft и Amazon, которые раньше не шли на контакт из опасений политизированности такого взаимодействия, сейчас говорят, что поддерживают работу с Министерством обороны.

В современных условиях одним из главных поводов для опасений, по мнению Брауна, остаются китайские инвестиции. Несмотря на принятые в 2018 году Акт о рисках иностранных инвестиций (Foreign Investment Risk Review Modernization Act) и Акт о реформе контроля над экспортом (Export Control Reform Act), понадобилось время, чтобы новые меры вступили в силу. «Тем временем Китай сумел продолжить инвестировать с прежней интенсивностью. Объёмы китайских инвестиций в сфере технологий не уменьшились с тех пор, как мы составили свой изначальный доклад в 2017 году», — предупредил Браун.

Глава Подразделения оборонных инноваций заверил, что Комитет по иностранным инвестициям США внимательно следит за покупками американских активов китайскими компаниями, в особенности в таких отраслях, как, к примеру, производство полупроводников. «Думаю, сейчас у нас действуют верные законы. Нужно только убедиться, что наши регуляторы поспевают за установленными правилами и процессом. Но опять-таки, мне кажется, что китайцы со своей стороны рассудят так: «Теперь, когда эту дверь закрыли, какая остаётся открытой, чтобы можно было пройти сквозь неё?»

Браун считает, что современное соперничество с КНР не похоже на гонку вооружений с СССР времён холодной войны. «Президент назвал это стратегическим состязанием с Китаем. Думаю, он прав. По-моему, оно отличается от гонки вооружений времён холодной войны. Это действительно технологическое состязание, потому что Китай видит ценность в преобразовании своей экономики с помощью высоких технологий, чтобы заполучить более высокооплачиваемые рабочие места, обеспечить рост своей экономики, стать поставщиком технологий для мировых рынков и установить стандарты», — рассуждает Браун.

По его словам, в условиях «технологической гонки» для США очень важно начать активнее вкладываться в собственные сильные стороны. «Мы должны сконцентрироваться на инвестициях в технологические прорывы в ближайшие 20, 30 или 40 лет. Это требует увеличения государственного финансирования в исследовательскую деятельность, повышения уровня образования в сфере науки, технологий, инженерного дела и математики, подготовки талантов и привлечения частного сектора к инвестициям в долгосрочной перспективе», — заявил Браун.

Америке необходимо сохранять своё стремление оставаться впереди в научной и технологической сфере, чтобы закрепить свои лидирующие позиции в ключевых областях, таких как искусственный интеллект, биотехнологии, автономные системы, квантовые науки и киберразработки. «В некоторых секторах, вроде 5G и производства малых дронов, Китай уже впереди. Мы не хотим, чтобы такие ситуации стали нормой, хотя это именно то, на что рассчитывает КНР», — добавил Браун.