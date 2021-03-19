 

Глава Подразделения оборонных инноваций Пентагона – с Китаем у США не гонка вооружений, а технологическое состязание

19.03.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Современное противостояние между США и Китаем не похоже на гонку вооружений времён холодной войны — это скорее «технологическое состязание», заявил в интервью Politico глава Подразделения оборонных инноваций Пентагона Майкл Браун. По его словам, чтобы сохранить превосходство и не позволить Пекину себя обогнать, Вашингтон должен больше вкладывать в собственные технологии, исследования, вовлекать частный сектор и растить новые таланты.


Reuters

По меркам Пентагона Подразделение оборонных инноваций (Defense Innovation Unit) достаточно скромное. Здесь работает порядка 100 человек, а годовой бюджет ведомства на сегодня составляет $130 млн, пишет Politico.

 

Однако этот «опорный пункт в Кремниевой долине», созданный пять лет назад, играет очень важную роль во внедрении передовых технологий в американские вооружённые силы, начиная от космических систем и искусственного интеллекта вплоть до новейших материалов и энергетики.

 

В 2018 году подразделение возглавил бывший директор компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, Майкл Браун. Он один из людей, стоящих за усилением мер, препятствующих краже передовых американских технологий Китаем путём инвестиций в местные стартапы. 

 

Как рассказал Браун в своём интервью Politico, сейчас его ведомство расширяется. Сегодня коммерческие компании из Кремниевой долины, с которыми в основном и работает подразделение, всё больше идут на сотрудничество с Пентагоном. Даже такие транснациональные корпорации, как Google, Microsoft и Amazon, которые раньше не шли на контакт из опасений политизированности такого взаимодействия, сейчас говорят, что поддерживают работу с Министерством обороны. 

 

В современных условиях одним из главных поводов для опасений, по мнению Брауна, остаются китайские инвестиции. Несмотря на принятые в 2018 году Акт о рисках иностранных инвестиций (Foreign Investment Risk Review Modernization Act) и Акт о реформе контроля над экспортом (Export Control Reform Act), понадобилось время, чтобы новые меры вступили в силу. «Тем временем Китай сумел продолжить инвестировать с прежней интенсивностью. Объёмы китайских инвестиций в сфере технологий не уменьшились с тех пор, как мы составили свой изначальный доклад в 2017 году», — предупредил Браун. 

 

Глава Подразделения оборонных инноваций заверил, что Комитет по иностранным инвестициям США внимательно следит за покупками американских активов китайскими компаниями, в особенности в таких отраслях, как, к примеру, производство полупроводников. «Думаю, сейчас у нас действуют верные законы. Нужно только убедиться, что наши регуляторы поспевают за установленными правилами и процессом. Но опять-таки, мне кажется, что китайцы со своей стороны рассудят так: «Теперь, когда эту дверь закрыли, какая остаётся открытой, чтобы можно было пройти сквозь неё?»

 

Браун считает, что современное соперничество с КНР не похоже на гонку вооружений с СССР времён холодной войны. «Президент назвал это стратегическим состязанием с Китаем. Думаю, он прав. По-моему, оно отличается от гонки вооружений времён холодной войны. Это действительно технологическое состязание, потому что Китай видит ценность в преобразовании своей экономики с помощью высоких технологий, чтобы заполучить более высокооплачиваемые рабочие места, обеспечить рост своей экономики, стать поставщиком технологий для мировых рынков и установить стандарты», — рассуждает Браун. 

 

По его словам, в условиях «технологической гонки» для США очень важно начать активнее вкладываться в собственные сильные стороны. «Мы должны сконцентрироваться на инвестициях в технологические прорывы в ближайшие 20, 30 или 40 лет. Это требует увеличения государственного финансирования в исследовательскую деятельность, повышения уровня образования в сфере науки, технологий, инженерного дела и математики, подготовки талантов и привлечения частного сектора к инвестициям в долгосрочной перспективе», — заявил Браун. 

 

Америке необходимо сохранять своё стремление оставаться впереди в научной и технологической сфере, чтобы закрепить свои лидирующие позиции в ключевых областях, таких как искусственный интеллект, биотехнологии, автономные системы, квантовые науки и киберразработки. «В некоторых секторах, вроде 5G и производства малых дронов, Китай уже впереди. Мы не хотим, чтобы такие ситуации стали нормой, хотя это именно то, на что рассчитывает КНР», — добавил Браун.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Иран согласился выплатить компенсацию семьям погибших при крушении украинского лайнера

01.10 / Испания задержала россиян за перевозку гашиша

22.01 / Из киевского института рака украли инструменты для операций на 10 млн грн – прокуратура

07.12 / Хомчак: Если мы говорим, что разведение сил нужно, чтобы там не стреляли, значит каждый солдат на фронте должен понимать – в результате нам отдают нашу землю

15.07 / Госдума приняла во втором чтении проект закона о возможности многодневного голосования

12.12 / Житель Франции выиграл в лотерею €200 млн. Это рекордный джекпот

30.07 / РАН и Национальная академия наук США подпишут соглашение об исследованиях COVID-19

18.10 / Азербайджан заявил об уничтожении армянского штурмовика Су-25. Армения это опровергла

06.12 / Республиканцев в Конгрессе США обвинили в страхе перед Трампом

19.02 / Нефть подешевела в рамках коррекции и на фоне восстановления добычи в Техасе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска