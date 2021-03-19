 

Стало известно о скорой передаче ВМФ двух ДЭПЛ проекта 677 «Лада»

19.03.2021, 5:32, Новости дня
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Состав российского подводного флота вскоре пополнят две улучшенные дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) «Великие Луки» и «Кронштадт» проекта 677 «Лада», сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«В ближнесрочной перспективе ВМФ также получит в свой состав неатомные подводные лодки типа «Лада» проекта 677 «Великие Луки» и «Кронштадт», – сказал главком в интервью изданию «Красная звезда».

По его словам, тактико-технические характеристики и возможности субмарин существенно улучшены. «Что касается перспектив этих подводных лодок, то могу сказать, что планируется строительство еще двух единиц», – добавил адмирал Евменов.

Вопрос дальнейшего строительства дизель-электрических подлодок «Лада», по словам главкома, остается открытым. «Относительно дальнейшего продолжения серии подводных лодок проекта 677, то отмечу, всегда обосновывается опытом эксплуатации того или иного проекта подводных лодок. Исходя из этого опыта и будем поступать», – сообщил он.

Напомним, в начале февраля гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков сообщил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ РФ в 2022 году. Он также рассказал о планах вооружить обе субмарины крылатыми ракетами «Калибр».



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