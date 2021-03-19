В РФ завершили изготовление спутника «Экспресс-АМУ7»

Как сообщили в «Роскосмосе», одно из дочерних предприятий уже завершило сборку отечественного телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ7». Ожидается, что через несколько месяцев его отправят на орбиту.

Вероятно, запуск состоится в конце лета или начале осени, поясняют источники в «Роскосмосе». Также ракета «Протон-М» поднимет на высокую орбиту другой спутник «Экспресс-АМУ3». Оба они «зависнут» над поверхностью Земли на высоте около 36 тысяч километров и будут обеспечивать качественную связь, в том числе передачу радио и телевизионных сигналов.

Непосредственно изготовлением спутников занималось ИСС имени Решетникова, а заказчиком выступала компания «Космическая связь». Работы продолжаются с 2018 года.