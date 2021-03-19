 

В РФ завершили изготовление спутника «Экспресс-АМУ7»

19.03.2021, 2:40, Новости дня
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Как сообщили в «Роскосмосе», одно из дочерних предприятий уже завершило сборку отечественного телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ7». Ожидается, что через несколько месяцев его отправят на орбиту.

Вероятно, запуск состоится в конце лета или начале осени, поясняют источники в «Роскосмосе». Также ракета «Протон-М» поднимет на высокую орбиту другой спутник «Экспресс-АМУ3». Оба они «зависнут» над поверхностью Земли на высоте около 36 тысяч километров и будут обеспечивать качественную связь, в том числе передачу радио и телевизионных сигналов.

Непосредственно изготовлением спутников занималось ИСС имени Решетникова, а заказчиком выступала компания «Космическая связь». Работы продолжаются с 2018 года.



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