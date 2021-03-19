Сына Роднянского ввели в наблюдательный совет “Ощадбанка” вместо Абромавичюса
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Кабмин Украины назначил Александра Роднянского, сына основателя и экс-совладельца телеканала “1+1” Александра Роднянского, членом наблюдательного совета “Ощадбанка”. 17 марта пресс-служба правительства опубликовала соответствующее распоряжение.
Роднянского назначили как представителя государства от президента Украины.
Этим же документом Кабмин прекратил полномочия члена наблюдательного совета банка, экс-министра экономики Украины Айвараса Абромавичюса.
В своей декларации на должность члена набсовета “Ощадбанка”, которая была подана 17 марта, Роднянский-младший указал 1,6 млн грн зарплаты, полученной по основному месту работы в Кембриджском университете, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 121 тыс. грн за отчуждение имущества за границей.
В декларации Роднянский указал жену, гражданку России Янину Студенину, и дочь Анну, у которой гражданство США.
По информации НВ, до вхождения в набсовет Роднянский на общественных началах работал экономическим советником премьер-министра Украины и советником Офиса президента Украины.
Роднянский-младший – доктор экономических наук, доцент экономики Кембриджского университета.
4 ноября 2020 года Кабинет Министров Украины назначил Абромавичюса представителем государства в наблюдательном совете “Ощадбанка”.
Кабмин 9 февраля 2021 года отозвал из набсовета “Ощадбанка” Абромавичюса из-за соответствующего письма президента Украины Владимира Зеленского. Абромавичюс объяснил свой уход конфликтом интересов.
“Я как частный инвестор сделал инвестиции в ряд компаний из сектора финансовых технологий, которые планируют конкурировать с традиционными банками. Это делает мое участие в набсовете государственного банка невозможным”, – сказал он.
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