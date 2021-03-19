 

Сына Роднянского ввели в наблюдательный совет “Ощадбанка” вместо Абромавичюса

19.03.2021, 1:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кабмин Украины назначил Александра Роднянского, сына основателя и экс-совладельца телеканала “1+1” Александра Роднянского, членом наблюдательного совета  “Ощадбанка”. 17 марта пресс-служба правительства опубликовала соответствующее распоряжение.

Роднянского назначили как представителя государства от президента Украины.

Этим же документом Кабмин прекратил полномочия члена наблюдательного совета банка, экс-министра экономики Украины Айвараса Абромавичюса.

В своей декларации на должность члена набсовета “Ощадбанка”, которая была подана 17 марта, Роднянский-младший указал 1,6 млн грн зарплаты, полученной по основному месту работы в Кембриджском университете, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 121 тыс. грн за отчуждение имущества за границей.

В декларации Роднянский указал жену, гражданку России Янину Студенину, и дочь Анну, у которой гражданство США.

По информации НВ, до вхождения в набсовет Роднянский на общественных началах работал экономическим советником премьер-министра Украины и советником Офиса президента Украины.

Роднянский-младший – доктор экономических наук, доцент экономики Кембриджского университета.

4 ноября 2020 года Кабинет Министров Украины назначил Абромавичюса представителем государства в наблюдательном совете “Ощадбанка”.

Кабмин 9 февраля 2021 года отозвал из набсовета “Ощадбанка” Абромавичюса из-за соответствующего письма президента Украины Владимира Зеленского. Абромавичюс объяснил свой уход конфликтом интересов.

“Я как частный инвестор сделал инвестиции в ряд компаний из сектора финансовых технологий, которые планируют конкурировать с традиционными банками. Это делает мое участие в набсовете государственного банка невозможным”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / От Антарктиды откололся айсберг размером с Лос-Анджелес — следующий будет больше и уже скоро

19.01 / Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки

01.10 / Эрдоган раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе

09.08 / Центризбирком Беларуси признал состоявшимися выборы президента

19.02 / Байден обвинил Россию в атаках на Запад

21.07 / Глава Пентагона намерен посетить Китай в этом году

28.09 / Путина наказывают за гибридную войну, которая ведется с 2014 года – Белковский о реакции Запада на отравление Навального

22.01 / Deutschlandfunk – договор о запрете ядерных вооружений ни к чему не обязывает главных игроков — но может осложнить им жизнь

12.09 / Украинские правоохранители изучают “пленки Деркача” – Венедиктова

13.01 / В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска