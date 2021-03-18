Канал “Дом” заявил, что шоу “Взгляд с Банковой” не будет авторской программой Мендель, она только одна из спикеров

Государственный телеканал “Дом” извинился за то, что ввел в заблуждение зрителей, проанонсировав, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет ведущей в программе канала “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”.

15 марта телеканал “Дом” сообщил о старте “еженедельного ТВ-шоу “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”. Тогда на канале заявили, что это авторский проект пресс-секретаря президента Украины.

Теперь канал указывает, что программа будет называться не “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”, а “Взгляд с Банковой” и “главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента”.

Согласно заявлению, Мендель стала пионером шоу, но в следующих эпизодах серии программ “запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов”.

“Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу”, – заявили на канале.

Сообщается, что телеканал учел критику и настаивает на том, что “все приглашенные спикеры и эксперты ограничены вопросами ведущих или журналистов”.

Сама Мендель в комментарии “Украинской правде” рассказала, что продолжит участвовать в проектах, однако не уточнила, когда снова появится в программе.

“Пилотный выпуск “Взгляда с Банковой” имел серьезный резонанс. Я рада, что выпуск привлек так много внимания, хотя был довольно лаконичным”, – сказала Мендель.

Мендель в июне 2019 года стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

До этого она работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

“Дом” – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал в составе госпредприятия “Мультимедийная платформа иновещания Украины”. Он создан для объективного информирования украинцев, оказавшихся в оккупации, о ситуации в Украине, мире и в их временно оккупированных районах.

—