Ситуация с COVID-19 в Украине намного хуже, чем осенью – волонтер

Сегодня ситуация с COVID-19 в Украине намного хуже, чем была осенью 2020 года. Об этом 18 марта в программе “Право на владу” на канале “1+1” заявила глава благотворительного фонда “Свои”, волонтер Леся Литвинова.

“По моим ощущениям ситуация хуже намного. Это при том, что мы многому научились, ко многому подготовились. Люди стали грамотнее, врачи стали грамотнее. Да, в больницах многое появилось, да, нащупали новые нормальные пути, но этого недостаточно. То количество людей, которое болеет сейчас и то, которое заболеет еще завтра, будет невероятным”, – сказала волонтер.

По ее данным, сегодня в Киевской области сегодня невозможно было госпитализировать заболевших, мест не было.

“По состоянию на вечер нам приходилось узнавать через все свои связи в Минздраве, что там есть из мест. Нам сказали, что есть два места в Тетиеве и это все. Есть какие-то больницы без кислородных коек с местами в коридоре или еще что-то”, – отметила Литвинова.

По ее прогнозам, в Киеве места для лечения больных COVID-19 тоже могут закончиться.

В Киеве с 20 марта ужесточат карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

“Ситуация с распространением вируса без преувеличения – угрожающая. Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации. И поскольку премьер вчера заявил, что властям на местах, мол, не мешают принимать определенные решения, мы расцениваем это как право оперативно реагировать на ситуацию. А ситуация сложная и может стать катастрофической. Я сейчас никого не пугаю. Но призываю всех осознать это!” – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за минувшие сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19 – 15 053. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 29 253 пациента, выздоровело более 1,24 млн человек.

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