 

В Арктике снова может появиться пышная зеленая растительность

18.03.2021, 23:22, Новости дня
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Еще 100 тысяч лет назад в Арктике росли густые кустарники. Например, карликовая береза могла покрывать большие территории сплошным лесом. Ситуация изменилась, когда наступило глобальное похолодание. Но теперь ведь климат меняется в обратную сторону.

Как установили ученые из Университета Колорадо, растительность за Северным полярным кругом некогда была не такой скудной, как сейчас. Об этом свидетельствуют ископаемые остатки листьев, веток и семян, которые все чаще находят в вечной мерзлоте.

В процессе глобального потепления ареал той же карликовой березы, например, может снова распространиться дальше на север. Речь идет минимум о 400 километров в сторону полюса, уточняют ученые.



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