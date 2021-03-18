В Арктике снова может появиться пышная зеленая растительность

Еще 100 тысяч лет назад в Арктике росли густые кустарники. Например, карликовая береза могла покрывать большие территории сплошным лесом. Ситуация изменилась, когда наступило глобальное похолодание. Но теперь ведь климат меняется в обратную сторону.

Как установили ученые из Университета Колорадо, растительность за Северным полярным кругом некогда была не такой скудной, как сейчас. Об этом свидетельствуют ископаемые остатки листьев, веток и семян, которые все чаще находят в вечной мерзлоте.

В процессе глобального потепления ареал той же карликовой березы, например, может снова распространиться дальше на север. Речь идет минимум о 400 километров в сторону полюса, уточняют ученые.