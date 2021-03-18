Птицы-медоносы разучились петь

Ученые заметили, что представители одного из видов австралийских птиц разучились петь. Речь идет о редкостных бородавчатых медоносах, которых в дикой природе осталось всего-то около трехсот особей.

Проблема в том, что эти птицы уже редко встречаются друг с другом. Очевидно, поэтому они больше не издают характерных для них трелей, чтобы привлечь самок.

Правда, некоторые особи почему-то начали подражать пению других видов птиц. Однако в брачный период это бессмысленно, утверждают ученые. Жаль, но данный вид вскоре совсем исчезнет. Что-либо поделать с этим уже невозможно. О том, что популяция бородавчатых медоносов начала стремительно сокращаться, было известно еще несколько десятилетий назад.