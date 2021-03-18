 

США не собираются вызывать своего посла из Москвы

18.03.2021, 21:48, Новости дня
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Посла США в России Джона Салливана не будут вызывать для консультаций в Вашингтон. Об этом 18 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировался в YouTube.

Она отметила, что возвращение посла не входит в планы администрации президента страны Джо Байдена. 

Псаки также выразила надежду на то, что США и Россия смогут сохранить отношения.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона Антонова для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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