 

Посольство США в Украине: Байден позвонит Зеленскому

18.03.2021, 21:48, Новости дня
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Пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов Америки в Украине Дэниэл Лангенкемп заявил в комментарии в ответ на запрос издания “Европейская правда”, что телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится и “без никаких предпосылок”.

“Этот звонок будет. Мы убеждены в этом”, – несколько раз подчеркнул Лангенкемп.

Он отметил, что со стороны США никаких условий для телефонного разговора двух президентов нет. По словам дипломата, президент Байден является “преданным другом Украины”.

“Украина для нас – партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз”, – говорится в комментарии посольства США.

Как отмечает “Европейская правда”, Лангенкемп дал понять, что причиной задержки является то, что “президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутренних американских вызовах, включая пандемию”.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Свой первый телефонный разговор на этой должности он провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Через неделю после вступления в должность он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

С украинским президентом Байден после инаугурации ни разу не говорил, но уже неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

О подготовке телефонного разговора между Байденом и Зеленским 23 февраля сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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