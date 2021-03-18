 

“Президент очень занят”. Белый дом ответил на предложение Путина поговорить с Байденом в прямом эфире

18.03.2021, 21:48, Новости дня
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден уже провели телефонную беседу, заявила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки в ответ на предложение российского лидера продолжить дискуссию 19-го или 22 марта. Об этом она сказала на брифинге, который транслировался Белым домом.

Псаки напомнила, что Байден уже провел ранее телефонные переговоры с Путиным и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”.

Представитель Белого дома отметила, что Байден 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и потому едва ли сможет в этот день провести онлайн-беседу с Путиным.

“Мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят”, – сказала она.

Псаки также заявила, что Байден не жалеет о своих словах, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

В тот же день министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Позднее Путин предложил Байдену “не пикироваться заочно” и в ближайшие дни поговорить в прямом эфире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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