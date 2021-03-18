 

Le Figaro – «ради нескольких Ромео и Джульетт лишают защиты всех» — французские правозащитники возмущены лазейкой в новом законе

18.03.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Детские правозащитные организации Франции возмущены включением в закон о защите детей от сексуального насилия статьи «Ромео и Джульетты», пишет Le Figaro. Как поясняет издание, по новому закону любой половой акт с подростком моложе 15 лет будет автоматически считаться изнасилованием — кроме случаев, когда разница в возрасте между несовершеннолетним и совершеннолетним составляет меньше пяти лет. По мнению защитников прав детей, таким образом, власти жертвуют защитой всех 13-летних ради нескольких влюблённых пар.


Reuters

Статья «Ромео и Джульетты», включённая в закон, призванный защитить несовершеннолетних от сексуальных преступлений, единогласно принятый в понедельник Национальной ассамблеей Франции, вызвала волнения общественности, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, этот текст устанавливает возраст автоматического несогласия несовершеннолетнего на половой акт со взрослым на уровне 15 лет, а в случаях инцеста — на уровне 18 лет.

Однако в законе существует оговорка, названная в честь трагедии Шекспира, предусматривающая исключение: наказание не применяется, если разница в возрасте между совершеннолетним и несовершеннолетним менее пяти лет. В частности, правило «несогласия» не будет распространяться на подростков в возрасте 13 или 14 лет, которые вступают в сексуальные отношения с молодыми людьми в возрасте 18 или 19 лет. В этом случае половой акт не будет автоматически рассматриваться как изнасилование.

По словам газеты, исключение было сделано, чтобы избежать наказания за «подростковую любовь». При этом поправки, в которых разрыв предлагалось сократить до трёх лет, были отклонены. «Я не хочу быть цензором сексуальности наших подростков», — прокомментировал итоговый текст министр юстиции Франции. По его словам, этот закон не «пуританский» и не «нравоучительный» — он направлен на то, чтобы лучше защитить детей от насилия.

Помимо прочего, документ не позволит родителям обращаться в суд под предлогом неодобрения отношений своего ребёнка-подростка. Вместе с тем в целях борьбы с проституцией среди несовершеннолетних предусматривается, что положение о разрыве в возрасте не сможет применяться в случае сексуальных отношений на платной основе.

Тем временем, ассоциации по защите детей считают статью «Ромео и Джульетты» лазейкой в законе, отмечает Le Figaro. «Фактически она снижает возрастной порог несогласия до 13 лет, когда речь идёт о сексуальных отношениях между несовершеннолетним и молодым взрослым», — сожалеет член группы «За детство», объединяющей 33 ассоциации, Мишель Креофф. На её взгляд, правительство «ослабляет защиту всех 13-летних и 14-летних ради спасения нескольких Ромео и Джульетт, состоящих в сексуальных отношениях по согласию». Однако статистика показывает, что таких чрезвычайно мало, настаивает Креофф. Кроме того, это исключение узаконивает «ранние браки по договорённости,  которые всё ещё присутствуют в традициях некоторых семей», предупреждает правозащитница.

Ещё одним предметом недовольства стало закрепление в законе понятия инцеста с порогом несогласия на уровне 18 лет, для которого наказание будет устанавливаться не на основании семейных связей, а в зависимости от власти виновника над потерпевшим. Таким образом, если 14-летняя девочка становится жертвой кровосмесительных отношений со стороны своего 18-летнего брата, «она не будет защищена, если её брат не обладает юридически или фактически властью над ней, а также не будет защищена, поскольку возрастной разрыв между ними составляет менее пяти лет», — негодуют члены ассоциации «Противостоять инцесту».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / «Талибан» опроверг «сговор» с Россией

05.08 / Предвыборный штаб Трампа подал в суд на Неваду из-за закона о голосовании по почте

12.11 / После митинга в Ереване арестовали десять оппозиционеров

31.07 / Назван срок начала серийных поставок в войска бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

26.08 / Генштабы РФ и США провели переговоры на фоне инцидента в Сирии

26.07 / “Вам не кажется, что вы охренели?” Шендеровича обвинили в домогательствах несколько женщин, он предупредил о дискредитации идеи

07.08 / В Италии из-за коронавируса возродили средневековую чумную традицию

21.01 / На российском рынке появятся смартфоны Honor с сервисами Google

11.07 / «Ещё один удар» по отношениям — Россия отреагировала на иск Нидерландов из-за MH17

08.12 / В РФ резко снизилась заготовка новогодних елок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска