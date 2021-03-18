Жданов: Ни финансово, ни экономически, ни в военном плане Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям против Украины

На сегодняшний день Россия не готова к масштабным военным действиям против Украины. Об этом в интервью “Обозревателю” заявил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

“Ни финансово, ни экономически, ни в военном плане Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям. На сегодняшний день у них свернуты или приостановлены все военные программы. Денег нет. Если вице-премьер правительства России по ВПК на брифинге официально заявляет: “Мы прекращаем покупку танков Т-90 для вооруженных сил России ввиду их дороговизны”, – то это уже серьезно”, – сказал Жданов.

Он отметил, что России также не хватает средств на достройку одной из своих атомных подлодок.

“Я приведу пример. В Северодвинске на стапелях стоит подводная лодка класса “Борей” – атомный подводный ракетоносец. Три готовы, это четвертая. С 2017 года она стоит в сухом доке, строительство остановлено. В 2017 году она должна была войти в состав флота. На достройку нет денег”, – подчеркнул Жданов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

По информации Главного управления разведки Миноброоны Украины, командование ВС РФ усиливает напряженность на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, 16 марта соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск привели в высшую степень боевой готовности.

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