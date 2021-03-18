В компании Microsoft выпустили «детский» браузер

Представители компании Microsoft объявили о выходе необычной бета-версии браузера Edge. По словам разработчиков, в нем содержится особый детский режим. Иначе говоря, задав определенную команду, родители смогут смело оставлять своих детей у подключенного к Интернету компьютера. Тот контент, который предназначен не для детских глаз и ушей, станет автоматически недоступен.

Речь идет о версии Microsoft Edge 90, поясняют специалисты. Здесь можно настроить режимы для детей в возрасте от 5 до 8 лет либо от 9 до 12 лет.

В обоих случаях будут открываться только безопасные страницы из так называемого белого списка контента для детей, защищенного от всякого рода вредоносов. После тестирования новый браузер выйдет в полноценном варианте.