 

В компании Microsoft выпустили «детский» браузер

18.03.2021, 17:34, Новости дня
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Представители компании Microsoft объявили о выходе необычной бета-версии браузера Edge. По словам разработчиков, в нем содержится особый детский режим. Иначе говоря, задав определенную команду, родители смогут смело оставлять своих детей у подключенного к Интернету компьютера. Тот контент, который предназначен не для детских глаз и ушей, станет автоматически недоступен.

Речь идет о версии Microsoft Edge 90, поясняют специалисты. Здесь можно настроить режимы для детей в возрасте от 5 до 8 лет либо от 9 до 12 лет.

В обоих случаях будут открываться только безопасные страницы из так называемого белого списка контента для детей, защищенного от всякого рода вредоносов. После тестирования новый браузер выйдет в полноценном варианте.



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