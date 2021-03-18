Китай еще на шаг приблизился к созданию собственной технологии выпуска чипов

Как стало известно из достоверных источников, в КНР создан полностью отечественный аппарат для ионной имплантации. Он состоит исключительно из китайских комплектующих, что позволит выпускать собственные чипы, не пользуясь услугами поставщиков из-за границы.

Однако праздновать полную победу пока рано, говорят эксперты. Дело в том, что представленная китайская машина способна выпускать чипы по техпроцессу 28 нм.

Шаг к созданию собственного производства современных процессоров, конечно же, сделан огромный. Но цель еще не достигнута. Напомним, что ведущие производители уже переходят на техпроцессы 3 нм и рассматривают перспективы 2 нм. Так что китайским специалистам придется еще попотеть, чтобы «догнать и обогнать Америку».