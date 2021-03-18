 

Назван процент правильно расшифровавших аббревиатуру СССР россиян

18.03.2021, 17:30, Новости дня
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Правильно расшифровать, что такое СССР, смогли 84% россиян, а среди основных причин его распада назвали внутренние проблемы, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«При ответе на открытый вопрос правильно расшифровали, что такое СССР 84%. Но даже среди оставшихся 16% только 10% затруднились с ответом, а еще 6% предложили свои варианты, которые не соответствовали исторической правде, но были близки по содержанию. Таким образом, мы можем говорить, что порядка 90% знают и помнят, как расшифровывалась эта аббревиатура», – цитирует Мамонова РИА «Новости».

Речь идет о данных общероссийского репрезентативноготелефонного опроса, который проводили 16-17 марта, отметил он. Также Мамонов заявил, что в возрастной группе 45+ знания абсолютны, меньше знаний среди молодежи, но даже в этой группе респондентов порядка 64-65% правильно ответили на вопрос, что считается высоким показателем.

По словам Мамонова, только 65% россиян смогли назвать причины, которые привели к распаду страны, 35% затруднились с ответом. Большинство среди основных причин распада СССР назвали внутренние проблемы.

«Когда мы попытались заострить и спросить, на ком лежит ответственность за распад СССР, то при любом формате, открытом и закрытом, оказалось два лидера. Это Михаил Горбачев – 42% при ответе на открытый вопрос возложили ответственность на него, при закрытом этот показатель оказался еще выше – 59%. На втором месте Борис Ельцин – 25% и 40% соответственно», –  пояснил Мамонов.

В то же время, добавил он, около 29% россиян возложили ответственность за распад СССР на США и Запад в целом.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что первого президента СССР Михаила Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.



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