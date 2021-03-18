Наблюдатели отметили недостатки голосования по почте в ходе многодневных выборов в Нидерландах

В Нидерландах в среду завершились первые в современной политической истории страны многодневные парламентские выборы. Эксперты отмечают некоторые нарушения, но в целом считают выбранную процедуру многодневного голосования положительной практикой.

В частности, нарушения были выявлены при голосовании по почте рассказала газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Нидерландах Зоя Васильева. По ее словам, некоторые почтовые отправления были утеряны, а многие присланные бюллетени были признаны недействительными, поскольку граждане использовали для их отправки неправильный конверт. «Этот вид голосования не позволяет удостовериться в том, что оно происходило тайно и при полной свободе», – отметила она.

Что касается организации наблюдения за выборами, то оно, по словам Васильевой, велось только на крупных участках. «На трех участках города Роттердам, расположенных в моем районе, наблюдателей я не обнаружила», – рассказала она.

Ее коллега из Координационного совета организаций российских соотечественников в Нидерландах Никита Ананьев также обратил внимание на проблемы с голосованием по почте: «Уже в первые дни произошел скандал – из-за требования класть заполненные бюллетени и подтверждение права на досрочное голосование (отправить бюллетень необходимо было до 12 марта) в разные конверты, до 8% поданных таким образом голосов были признаны недействительными». При этом, как отметил эксперт, правила изменили уже в момент самой процедуры голосования, разрешив вскрывать «неправильные» конверты.

Ананьев также поделился впечатлениями об организации мобильных пунктов для голосования: «Зачастую голосование происходит в фургоне. Также есть избирательные участки на вокзалах. А в городе Арнем избирательный участок развернули в старом троллейбусе, который весь день колесил по городу», – рассказал он.