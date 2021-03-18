 

Наблюдатели отметили недостатки голосования по почте в ходе многодневных выборов в Нидерландах

18.03.2021, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Нидерландах в среду завершились первые в современной политической истории страны многодневные парламентские выборы. Эксперты отмечают некоторые нарушения, но в целом считают выбранную процедуру многодневного голосования положительной практикой.

В частности, нарушения были выявлены при голосовании по почте рассказала газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Нидерландах Зоя Васильева. По ее словам, некоторые почтовые отправления были утеряны, а многие присланные бюллетени были признаны недействительными, поскольку граждане использовали для их отправки неправильный конверт. «Этот вид голосования не позволяет удостовериться в том, что оно происходило тайно и при полной свободе», – отметила она.

Что касается организации наблюдения за выборами, то оно, по словам Васильевой, велось только на крупных участках. «На трех участках города Роттердам, расположенных в моем районе, наблюдателей я не обнаружила», – рассказала она.

Ее коллега из Координационного совета организаций российских соотечественников в Нидерландах Никита Ананьев также обратил внимание на проблемы с голосованием по почте: «Уже в первые дни произошел скандал – из-за требования класть заполненные бюллетени и подтверждение права на досрочное голосование (отправить бюллетень необходимо было до 12 марта) в разные конверты, до 8% поданных таким образом голосов были признаны недействительными». При этом, как отметил эксперт, правила изменили уже в момент самой процедуры голосования, разрешив вскрывать «неправильные» конверты. 

Ананьев также поделился впечатлениями об организации мобильных пунктов для голосования: «Зачастую голосование происходит в фургоне. Также есть избирательные участки на вокзалах. А в городе Арнем избирательный участок развернули в старом троллейбусе, который весь день колесил по городу», – рассказал он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Украина обжаловала полномочия делегации России в ПАСЕ

11.03 / Экс-кондитер Коркунов признан банкротом

09.08 / “Милиция с народом, а народ с милицией”. Тихановская и ее соратницы обратились к белорусам

13.10 / Ученые уловили возможный сигнал темной материи

06.11 / Минздрав назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах России

30.12 / В РФ продают эксклюзивные наушники за 7 миллионов рублей

08.09 / Трамп счел Обаму и Байдена заслуживающими 50 лет тюрьмы «за измену»

01.02 / Пентагон пообещал защитить базы НАСА на Луне от РФ и Китая

18.10 / Евросоюз осудил нарушения перемирия в Карабахе

31.12 / Правительство упростило въезд в Россию для семей иностранных специалистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска