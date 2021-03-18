 

Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена

18.03.2021, 16:40, Новости дня
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В Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона, сообщил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства РФ по вопросам развития Крыма и Севастополя.

«Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.

Он обратил внимание, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для крымчан и севастопольцев.

«Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки. Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.

Обращаясь к участникам совещания, Путин сказал, что ждет от них доклад о реализации этого проекта.

Также в ходе телемоста замминистра обороны Тимур Иванов доложил президенту, что ведомство выполнило его поручение по бесперебойной подаче воды в Севастополь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.



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