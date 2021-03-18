Водители в Украине с апреля будут сдавать новые тесты по ПДД, чтобы получить права

Будущим украинским водителям с 6 апреля предстоит сдавать теоретические экзамены по новым билетам. О таких планах сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram 18 марта.

“Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан относительно улучшения теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию с новыми экзаменационными билетами”, – говорится в сообщении министерства.

Билеты внесут в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.

“Ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще новичок, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированные обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля”, – заключили в МВД.

В Украине с 17 марта заработали новые повышенные штрафы и наказания за нарушения правил дорожного движения.

Верховная Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении и в целом 16 февраля. Он усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, штрафы увеличатся:

за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч – с 510 до 1700 грн;

за побег с места ДТП – с 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортным средством на один-два года или без лишения прав;

за управление или передачу управления транспортным средством лицом, не имеющим права им управлять, – с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также возмездное изъятие транспортного средства);

за управление транспортным средством лицом, которое было лишено такого права, – с 510 до 20 400 грн, за повторное такое нарушение в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также оплачиваемое изъятие транспортного средства).

Кроме того, за управление автомобилем в нетрезвом виде штрафы устанавливаются в размере от 17 тыс. грн (за первый случай) до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третье такое нарушение в течение года предусмотрена конфискация транспортного средства.

В Офисе президента Украины уточнили, что документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи с обязательным присоединением таких материалов к админпротоколу.

Замглавы МВД Антон Геращенко сказал, что в его ведомстве ожидают от ввода в действие новых штрафов и наказаний уменьшения количества погибших на дорогах на 10–15% по итогам года.

—