“Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин ответил на слова Байдена об “убийце”

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента России “убийцей”, пишет РБК.

“Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: “Будьте здоровы”… Говорю это без иронии и без шуток”, – сказал Путин 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

“Кто так обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и вначале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона Антонова для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

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