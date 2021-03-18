Первый мэр Севастополя Семенов: Причина оккупации Крыма – военно-морская база Черноморского флота РФ. Для россиян это стратегически важный объект

Президент РФ Владимир Путин пошел на захват Крыма по единственной причине – из-за военно-морской базы Черноморского флота РФ, заявил первый мэр Севастополя Виктор Семенов в интервью изданию “ГОРДОН”.

Семенов подчеркнул, что для россиян это стратегически важный объект.

Бывший мэр вспомнил, что в 1997 году “после долгих мытарств” были подписаны три соглашения по ЧФ и широкомасштабный договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. Третья статья этого договора гарантировала Украине незыблемость ее границ и суверенитета. На момент подписания соглашения полностью удовлетворяли обе стороны.

Однако, отметил Семенов, Россия соглашалась подписывать договоры только в комплексе и давила на Украину из-за задолженностей по невозвращенным кредитам и газу. Было ясно, что рано или поздно вопрос о нахождении ЧФ РФ снова станет актуальным. При этом Россия всегда старалась расширить полномочия ЧФ, а Украина, наоборот, – сузить, усилить контроль за его пребыванием.

“Самым страшным для России стало украинское вето на замену устаревшего вооружения, кораблей, самолетов. Получалось, что уже к 2032 году выводить из Украины было бы нечего – только вывозить металлолом. Ситуация, мягко говоря, становилась тупиковой. И формальную причину россияне нашли – Майдан и выбор Украиной другого пути развития… Убежден и сегодня: главным в этой операции было именно сохранение военно-морской базы в Севастополе”, – сказал экс-мэр Севастополя.

Он также сравнил ситуацию в Крыму с событиями в Сирии, где Россия на самом деле борется не за защиту прав сирийского народа, а за сохранение пункта материально-технического обеспечения в Тартусе и авиабазы Хмеймим.

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Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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