Эксперт предупредил россиян, что за ними может следить даже бытовая техника

Все, что подключается к Интернету, можно использовать для слежки за пользователями. Причем, чем проще устройство, тем легче взломать его защиту, утверждает Павел Мясоедов из «Интеллектуального резерва».

Всякие умные лампочки, холодильники и даже дверные замки с дистанционным управлением можно превратить в средства для слежки за людьми. Обычно злоумышленники сначала взламывают серверы компаний, обеспечивающих работу умной бытовой техники, получают доступ к персональным данным пользователей, а затем снимают ту информацию, которая им кажется интересной для достижения своих преступных целей.

В частности, они могут получить информацию для шантажа или же просто открыть двери, чтобы ограбить ваше жилище.