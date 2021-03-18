 

Эксперт предупредил россиян, что за ними может следить даже бытовая техника

18.03.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все, что подключается к Интернету, можно использовать для слежки за пользователями. Причем, чем проще устройство, тем легче взломать его защиту, утверждает Павел Мясоедов из «Интеллектуального резерва».

Всякие умные лампочки, холодильники и даже дверные замки с дистанционным управлением можно превратить в средства для слежки за людьми. Обычно злоумышленники сначала взламывают серверы компаний, обеспечивающих работу умной бытовой техники, получают доступ к персональным данным пользователей, а затем снимают ту информацию, которая им кажется интересной для достижения своих преступных целей.

В частности, они могут получить информацию для шантажа или же просто открыть двери, чтобы ограбить ваше жилище.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / В Киеве зажгли главную елку Украины. Фоторепортаж

30.11 / “От ухода из РПЦ МП ни вкус, ни совесть не просыпаются”. Кураев опубликовал фото митрополита Луцкого в меховом манто

08.12 / Режиссер Лавренчук: Я живу один, это можно назвать целибатом. А любовь к другому человеку не имеет пола

12.02 / Нарышкин заявил о регулярно поступающих спецслужбам сигналах о планах террористов

22.07 / В Калининградском зоопарке умерли три тюленя и медведь

16.09 / Рязанова после смерти сына: Люди говорят: “Встретимся там”… Я теперь не уверена…

09.03 / Российский рынок LCV в феврале продемонстрировал высокий рост

17.08 / Суд арестовал имущество Фургала

09.11 / Opel может возродить название Monza для флагманского внедорожника

20.08 / СБУ заявила о раскрытии «агентурной сети ФСБ» на юге Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска