 

Путин попросил продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с COVID-19

18.03.2021, 15:00, Новости дня
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Борьба с коронавирусом не закончена, нужно продолжать соблюдать меры предосторожности, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.

Таким образом он прокомментировал предложение одного из участников его встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя. В частности, в просьбе речь шла о том, чтобы на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса поручить Роспотребнадзору снять ограничения на организованный отдых детей в здравницах за пределами регионов их проживания, чтобы дети смогли приехать на отдых в Крым и другие южные регионы РФ уже этим летом, передает ТАСС.

«Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны. У нас идет вакцинация. Исходя из этого мы будем строить отпускную кампанию, развивать внутренний туризм», – ответил Путин.

Президент подчеркнул, что власти РФ при этом будут руководствоваться требованиями санитарных врачей. «Нельзя считать, что все закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хоть формально и считаются закрытыми, все же передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов», – добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что чиновники в Кремле стали болеть коронавирусом реже, но полностью вирус еще не ушел. Он отметил, что в Кремле продолжает соблюдаться строгий масочный режим и есть возможность ежедневно проходить тесты.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.



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