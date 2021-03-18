Желтый снег выпал в Ульяновской области

Желтый снег мог выпасть в Ульяновской области из-за песчаных бурь со стороны Китая, этот снег не опасен, сообщили в пресс-службе минприроды региона.

В ведомстве сообщили, что 18 марта «на территории ряда районов Ульяновской области и в самом городе Ульяновске зафиксировано выпадение снега желтого окраса», по предварительным данным, «причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая», передает РИА «Новости».

Отмечается, что специалисты Ульяновского филиала Приволжского УГМС провели анализ отобранных проб снега.

«Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным. При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера – песчаные примеси. Снег желтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения», – указывается в релизе.

Кроме того, на региональных и федеральных постах дополнительно отобраны пробы воздуха на взвешенные вещества – анализ превышений санитарных норм не выявил.

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Публикация от Ульяновск новости |Ulyanovsk73 (@ulyanovsk_one)

Песчаные бури произошли в последнее время более чем в 10 регионах Китая, снимки со спутников еще в начале недели показывали, что буря распространилась на площади около 470 тыс. квадратных километров.