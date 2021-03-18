 

Желтый снег выпал в Ульяновской области

18.03.2021, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Желтый снег мог выпасть в Ульяновской области из-за песчаных бурь со стороны Китая, этот снег не опасен, сообщили в пресс-службе минприроды региона.

В ведомстве сообщили, что 18 марта «на территории ряда районов Ульяновской области и в самом городе Ульяновске зафиксировано выпадение снега желтого окраса», по предварительным данным, «причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая», передает РИА «Новости».

Отмечается, что специалисты Ульяновского филиала Приволжского УГМС провели анализ отобранных проб снега.

«Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным. При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера – песчаные примеси. Снег желтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения», – указывается в релизе.

Кроме того, на региональных и федеральных постах дополнительно отобраны пробы воздуха на взвешенные вещества – анализ превышений санитарных норм не выявил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ульяновск новости |Ulyanovsk73 (@ulyanovsk_one)

Песчаные бури произошли в последнее время более чем в 10 регионах Китая, снимки со спутников еще в начале недели показывали, что буря распространилась на площади около 470 тыс. квадратных километров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / В РФ выявили 7,2 тыс. новых случаев коронавируса

27.11 / Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом

24.10 / Минобороны решило принять на вооружение новые средства спасения летчиков

22.12 / Познер: Очень не хотел бы заразиться коронавирусом. Я слишком много знаю о том, насколько он разрушителен

05.11 / Спорт: РФ предлагают сомнительный чемпионат по футболу

14.12 / Запрет Лондона на вылов рыбы станет катастрофой для рыбаков Европы

02.03 / Джейн Фонда отчитала Голливуд за «боязнь» расового разнообразия

29.07 / Под Минском были задержаны боевики российской ЧВК “Вагнер” – СМИ

12.03 / Компания Amazon бросает все силы на создание домашних роботов

03.08 / Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска