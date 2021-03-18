В Одесской области киберполиция поймала хакера, который украл личные данные почти 15 млн человек

В Одесской области хакер взламывал аккаунты с помощью программы, которую он разработал. Ему удалось собрать базу данных из почти 15 млн логинов и паролей украинцев, сообщили в пресс-центре ведомства 18 марта.

Хакером оказался 24-летний местный житель, он разработал и распространял специальную программу, которая давала возможность удаленно взламывать административные панели веб-ресурсов. Обвиняемый получал банковские реквизиты, пароли для входа в интернет-банкинг, соцсети, электронную почты и другие персональные данные пользователей.

Программа попадала в компьютеры и гаджеты украинцев через почтовые ящики в зашифрованном документе формата pdf. Чтобы пользователи запустили программу в виде документа, молодой человек выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку мужчина продавал на хакерских форумах и в мессенджере.

В доме подозреваемого полицейские провели обыск, изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Полицейские обнаружили образцы вирусного программного обеспечения, около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизационных данных веб-панелей.

Молодому хакеру грозит лишение свободы до двух лет.

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