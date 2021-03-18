 

СБУ задержала в Днепре агента “спецслужб ДНР”, который собирал разведданные о ВСУ

18.03.2021, 14:18, Новости дня
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемой “спецслужбы” боевиков на Донбассе “МГБ ДНР”. ОБ этом 18 марта сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию террористов его направили в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленников, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются в регионе.

Передавать кураторам полученные разведданные агент должен был по закрытым каналам связи.

В ходе обысков по адресу проживания агента правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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