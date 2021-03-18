Техобслуживание МКС занимает 25% рабочего времени космонавтов

Состояние Международной космической станции вызывает все больше беспокойств. Как стало известно, четверть своего рабочего времени космонавты, находящиеся на борту МКС, занимаются техническим обслуживанием и ремонтом станции.

В последней экспедиции это заняло в общей сложности 580 часов или 24 дней. А на научные эксперименты потрачено всего 27 дней. Рабочее время космонавта обходится очень дорого. Терять его на обслуживание техники, которая должна работать бесперебойно, очень непродуктивно.

Напомним, что специалисты по освоению космоса в последнее время спорят о том, стоит ли продлевать срок эксплуатации МКС, окончание которого уже приближается. Больше всего беспокоит утечка воздуха через щели в корпусе.