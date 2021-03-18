 

Эксперт назвал главную нерешенную проблему будущих межпланетных путешествий

18.03.2021, 14:14, Новости дня
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Существует множество проблем, решить которые необходимо перед тем, как отправить первую группу астронавтов на соседнюю планету. Это обеспечение питанием, водой, кислородом, проблема совместимости команды, заточенной в тесном пространстве на длительное время, и т.д.

Но все это мелочи по сравнению с воздействием космической радиации. На Земле от нее защищает магнитное поле, которое действует и на низкой орбите, где расположена Международная космическая станция. Но как только корабль удалится на значительное расстояние от нашей планеты, этой самой защиты больше не будет.

Именно радиацию российский ученый Алексей Малахов из Института космических исследований назвал главным сдерживающим фактором.



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