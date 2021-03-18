 

Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

18.03.2021, 14:10, Новости дня
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Участники совместной белорусско-российской штабной тренировки, прошедшей в Белоруссии, отработали тематику охраны западной границы Союзного государства в воздушном пространстве, включая вопросы перебазирования авиации Воздушно-космических сил РФ на белорусские аэродромы, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«В ходе совместной штабной тренировки отрабатывались вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России, перебазирования авиации Воздушно-космических сил РФ на белорусские аэродромы», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Ранее пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что штабная тренировка по вопросам совместного применения ВВС и войск ПВО Белоруссии и Воздушно-космических сил Российской Федерации пройдет 16-18 марта.



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