Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

Участники совместной белорусско-российской штабной тренировки, прошедшей в Белоруссии, отработали тематику охраны западной границы Союзного государства в воздушном пространстве, включая вопросы перебазирования авиации Воздушно-космических сил РФ на белорусские аэродромы, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«В ходе совместной штабной тренировки отрабатывались вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России, перебазирования авиации Воздушно-космических сил РФ на белорусские аэродромы», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Ранее пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что штабная тренировка по вопросам совместного применения ВВС и войск ПВО Белоруссии и Воздушно-космических сил Российской Федерации пройдет 16-18 марта.