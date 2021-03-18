Волочкова надела “голый” купальник

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram 17 марта обнародовала снимки, на одном из которых запечатлена стоящей перед зеркалом в так называемом “голом” купальнике.

На втором фото Волочкова облачена в голубой спортивный костюм, приложив к себе белую балетную юбку-пачку и корсет.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Голыми” условно называют купальники или одежду, тон которой имитирует обнаженное тело.

20 января 2021 года Анастасии Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

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