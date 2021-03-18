В Сингапуре представили устройство для общения с растениями

Оказывается, растения также могут подавать сигналы об опасностях, возникающих вокруг них. В данном случае, меняется сопротивление материала, из которого они состоят, или появляются электрические сигналы.

Ученые из Сингапура представили специальные прибор, позволяющий на расстоянии считывать все эти сигналы. В результате мы можем научиться понимать язык растений, отмечают специалисты.

По мнению разработчиков технологии, она позволит осуществить очередной прорыв в области растениеводства. Для того чтобы постоянно поддерживать такую связь на расстоянии, достаточно установить на растение электрод, к которому будет присоединено самое примитивное передающее устройство.