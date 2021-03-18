Команда Mail.Ru Group использовала искусственный интеллект для снижения потребления электроэнергии

Специалисты по информационным технологиям из Mail.Ru Group предлагают использовать искусственный интеллект для экономии электроэнергии. Специально разработанный алгоритм с функцией машинного обучения предназначен для того, чтобы помочь человеку уменьшить энергетические потери.

Разработку, в частности, можно использовать в распределительных компаниях. По словам специалистов, она в два с половиной раза эффективнее выявляет факты нарушений и несанкционированных подключений со стороны бизнес-клиентов энергокомпаний.

В каждом случае энергетика сможет вернуть себе десятки тысяч рублей, утверждают разработчики. Таким образом, финансовые потери уменьшатся, и можно будет не так быстро повышать тарифы.