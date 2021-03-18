В РПЦ пообещали появление больничных священников в России

В Церкви ведут переговоры с властями о создании института больничных капелланов, поскольку больничные священники очень востребованы в России, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Он напомнил, что в начале пандемии больницы закрылись для священников и «человек в красной зоне не мог пригласить к себе священника, исповедаться перед смертью, причаститься». Это была тяжелая ситуация, отметил представитель РПЦ. «И слава Богу, что за время пандемии эта ситуация изменилась. Сейчас у нас ведутся конститутивные и очень важные переговоры и с департаментом здравоохранения (Москвы – прим. ВЗГЛЯД), и с Минздравом (России – прим. ВЗГЛЯД). Нас поддерживает Татьяна Голикова. Мы планируем сделать конференцию, которая обобщит международный опыт, и, может быть, в конце концов, у нас появятся больничные капелланы. Как во всем цивилизованном мире есть служение священников в больнице», – цитирует РИА «Новости» Пантелеимона.

Он отметил, что священническое служение стало очень востребовано в больницах. «И врачи тоже в этом нуждаются, задают вопросы (священникам – прим. ВЗГЛЯД), рассказывают о своих трудностях», – сказал представитель РПЦ.

По его словам, в Москве уже есть группа больничных священников, которые за время пандемии совершили более 1,7 тыс. выездов в 57 учреждений московского региона, около 70% из них – в реанимацию, к умирающим. «Сейчас в среднем эти священники совершают девять выездов в день. Для огромной Москвы это, наверное, немного. Есть благословение святейшего патриарха (Московского и вся Руси Кирилла – прим. ВЗГЛЯД) разработать специальные курсы для (больничных – ред.) священников. Мы их опробуем в Москве, потом проведем онлайн для наших епархий. В этих курсах примут участие представители депздрава Москвы и Минздрава России, врачи-эпидемиологи, соцработники, психологи, чтобы подготовленный священник мог прийти в больницу, и чтобы был регламент посещения больниц», – добавил епископ.

Ранее патриарх Кирилл перечислил негативные последствия пандемии. Он отметил, что число прихожан, которые ходят в церковь по воскресеньям и в праздники, в Москве сократилось на треть, а кое-где даже в половину.