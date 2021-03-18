 

«Спутник V» поддержали главы трех регионов Германии

18.03.2021, 6:20, Новости дня
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Премьер-министры трех федеральных земель Германии – Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии – поддержали российскую вакцину «Спутник V», сообщили издания редакционной группы Funke.

«По таким вопросам, как здравоохранение, медицина и вакцины, важную роль играет доверие. РФ в плане науки – большая страна. И у меня нет сомнений, что ученые там смогли создать эффективную вакцину», – приводит ТАСС слова премьера Саксонии Михаэля Кречмера. «Вакцину нужно допустить», – подчеркнул политик.

Глава Тюрингии Бодо Рамелов со своей стороны сказал, что «зависимость от [вакцины компании] AstraZeneca делает германскую прививочную кампанию уязвимой». «Поэтому важно наконец-то рассмотреть тему «Спутника V», – сказал он. Политик выступил против политического решения относительно российской вакцины.

«Когда речь идет о здоровье, то происхождение вакцины не должно играть роль, – сказал премьер Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф. – Когда я был ребенком, я получил российскую вакцину от полиомиелита, и никаких проблем не было».

Напомним, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из РФ и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.



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