Google Play вдвое снижает комиссию для 99% разработчиков
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Администраторы магазина приложения Google Play сообщают, что с первого июня текущего года абсолютное большинство разработчиков смогут продавать свои продукты с вдвое сниженной комиссией. Теперь, если ваш годовой оборот не превышает одного миллиона долларов, потребуется заплатить за проданные приложения и прочий контент всего 15%.
Для всех остальных условия останутся прежними – 30%. Однако, как поясняют эксперты, 99% продавцов приложений не дотягивают до миллионного годового оборота. Поэтому скидка не коснется только самых крупных игроков на рынке.
Напомним, что ранее такие же намерения задекларировали в компании Apple. Google Play просто вынужден был пойти тем же путем и установить аналогичные ставки комиссий, чтобы не потерять поставщиков приложений на своей платформе.
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