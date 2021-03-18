 

Google Play вдвое снижает комиссию для 99% разработчиков

18.03.2021, 2:36, Новости дня
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Администраторы магазина приложения Google Play сообщают, что с первого июня текущего года абсолютное большинство разработчиков смогут продавать свои продукты с вдвое сниженной комиссией. Теперь, если ваш годовой оборот не превышает одного миллиона долларов, потребуется заплатить за проданные приложения и прочий контент всего 15%.

Для всех остальных условия останутся прежними – 30%. Однако, как поясняют эксперты, 99% продавцов приложений не дотягивают до миллионного годового оборота. Поэтому скидка не коснется только самых крупных игроков на рынке.

Напомним, что ранее такие же намерения задекларировали в компании Apple. Google Play просто вынужден был пойти тем же путем и установить аналогичные ставки комиссий, чтобы не потерять поставщиков приложений на своей платформе.



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