 

Дзюба решил «взять паузу» с пенальти

18.03.2021, 2:10, Новости дня
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Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба, не забивший пенальти в матче РПЛ против московского ЦСКА, заявил, что возьмет паузу с пробитием ударов с точки.

«Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит, надо мне взять паузу с пенальти. Богданыч (главный тренер команды Сергей Семак) сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун забил, сегодня (бил) я. Это часть футбола. Я рад, что смог «отмазаться» голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде», – приводит слова Дзюбы РИА «Новости».

В одном из эпизодов матча петербургского «Зенита» против московского ЦСКА после удара Сантоса вратарь Игорь Акинфеев поймал мяч на линии. Игроки «Зенита» считают, что мяч пересек линию и гол был, но судья не засчитал взятие. «Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Игорь Акинфеев выбежал и желтую карточку получил. Больше вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересек линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили», – добавил Дзюба.

«Зенит» в среду на выезде обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче чемпионата России. В первом тайме Дзюба не реализовал пенальти. Для него это второй подряд нереализованный удар с 11 метров после игры с казанским «Рубином», завершившейся 8 марта гостевым поражением со счетом 1:2.

Напомним, 20 февраля тульский «Арсенал» выбил «Зенит» из Кубка РФ по футболу.



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