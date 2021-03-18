США захотели развивать сотрудничество с Россией в борьбе с наркотиками

Сотрудники московского представительства Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) намерены развивать взаимодействие с коллегами из РФ в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, сообщил представитель DEA.

«Московский офис DEA построил хорошие рабочие отношения со своими российскими коллегами и будет продолжать развивать эти отношения для выявления, пресечения [деятельности] и ликвидации организаций, занимающихся оборотом наркотиков», – приводит слова представитель DEA ТАСС.

Накануне МВД РФ направило запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в РФ в связи с размещением в Facebook вакансий наркокурьеров. Запрос был направлен «в целях установления лиц, причастных к размещению указанных в обращении рекламных объявлений». 5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность. Ведомство также потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. Социальная сеть Facebook в ответ заявила, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. Напомним, 3 марта президент РФ Владимир Путин потребовал от МВД вывести борьбу с пропагандой наркотиков в интернете на новый уровень.

Напомним также, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.