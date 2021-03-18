Euronews – остров Корву первым получил коллективный иммунитет — хотя коронавирус сюда так и не добрался

Население португальского острова Корву в Азорском архипелаге вскоре приобретёт так называемый коллективный иммунитет, поскольку подавляющее большинство жителей здесь уже получили прививку от COVID-19. При этом случаев заболевания коронавирусом здесь до сих пор так и не было, за исключением одного заезжего туриста. Однако на всякий случай жители пока продолжают носить маски, передаёт Euronews.

Португальский остров Корву может стать первым регионом мира, где население приобретёт коллективный иммунитет. Большинство из менее чем 500 жителей уже привились от коронавируса — которого здесь, правда, так и не видели.

ЖЕНЩИНА: У нас был единственный случай: человек приехал с Большой земли, но его быстро вычислили. Так что мы живём, как и жили. Но всё же следуем правилам, которые установил Минздрав.

Единственный на острове спортзал превращён в центр вакцинации. Власти решили не выделять приоритетные группы — пожилых, уязвимых, врачей, — вакцина доступна всем сразу. И не только из-за небольшого населения.

МУЖЧИНА: У нас тут единственная булочная, и аптека одна на всех. Мы все неизбежно пересекаемся в одних и тех же местах каждый день.

Но благодаря удалённости от континента эпидемия здесь так и не началась: школы не закрывались, магазины и бары работают по-прежнему. Из свидетельств происходящего в остальном мире — только требование носить маски и полное отсутствие туристов. Которых, правда, и раньше было немного.

Дата выхода в эфир 16 марта 2021 года.