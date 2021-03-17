Госдеп понадеялся на продуктивные консультации по Афганистану в Москве

Соединенные Штаты надеются, что предстоящие консультации по Афганистану в Москве будут продуктивными, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

Портер напомнила, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в четверг отправляется в Москву на консультации по Афганистану. «Он будет там, чтобы поделиться взглядами относительно путей политического урегулирования и [достижения] постоянного прекращения огня [в Афганистане]. Конечно, мы надеемся, что встреча будет продуктивной. Без сомнений, мы приветствуем международные усилия, направленные на ускорение прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру в Афганистане», – приводит ТАСС слова заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США.

«Когда дело касается посла Халилзада, он занимается значимой дипломатией. Его встречи в Москве, безусловно, важны в регионе и важны для нас», – отметила Портер. «Это хорошая возможность для посла поговорить о наших отношениях с Россией, чтобы они были конструктивными, работать в общих интересах, позволяя нам работать вместе, когда мы намерены поступать таким образом», – считает Портер. «Но мы трезво смотрим на то, на что они (россияне) способны», – сообщила при этом представитель Госдепартамента США.

Ранее США подтвердили участие во встрече по Афганистану в Москве. В среду президент США Джо Байден заявил, что решение о сроках вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

Напомним, в понедельник появились сведения о нахождении в Афганистане «неучтенных» американских военнослужащих. 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября 2020 года контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».