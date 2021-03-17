 

В Госдепе ответили на вопрос о возможности отзыва посла США из Москвы

17.03.2021, 23:18, Новости дня
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Соединенные Штаты не дают никаких комментариев по поводу возможности отзыва американского посла в РФ Джона Салливана на консультации в Вашингтон, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

«Что касается какого-то отзыва с нашей стороны, то у нас нет никакого комментария на этот счет», – приводит ТАСС слова замруководителя пресс-службы Госдепартамента США.

Она отметила, что не может ничего добавить к высказываниям президента США Джо Байдена о руководстве РФ и отношениях Москвы и Вашингтона, с которыми американский лидер выступил ранее в интервью телекомпании ABC. «Мне нечего добавить к комментариям президента Байдена», – подчеркнула Портер.

В связи с этим внимание американского дипломата заострили на том, что Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Россией на различных направлениях, включая, к примеру, стабилизацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, урегулирование ядерной проблемы Ирана. «Опять-таки: мне нечего добавить к тому, что уже сказал президент Байден. Но повторю, что он подчеркнул следующее: когда есть сферы сотрудничества с Россией, особенно когда таковые соответствуют интересам национальной безопасности США, мы (американцы) будем сотрудничать с ними (россиянами)», – ответила дипломат.

Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

В Госдепе заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов. В Белом доме заявили, что намерены изменить подход администрации Дональда Трампа к отношениям с Россией, «прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы», вызывающие у США обеспокоенность, при этом есть сферы, где РФ и США могут работать вместе.

Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что РФ якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство РФ в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.



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