“Очень приятные ощущения”. Заразившийся коронавирусом Танчинец показал тренировку

Заразившийся коронавирусом лидер украинской группы “БеZ обмежень” Сергей Танчинец 17 марта в Instagram Stories разместил короткое видео, снятое во время тренировки.

“Первые упражнения за неделю. Легонько, без лишних нагрузок. Разминочка. Но очень приятные ощущения”, – написал он.

Скриншот: bezobmezhen / Instagram

11 марта Танчинец сообщил о плохом самочувствии и отменил выступление в Эноргодаре. Вечером в тот же день артист заявил, что заразился коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,5 млн человек (почти 12 тыс. новых случаев за последние сутки), более 28,9 тыс. пациентов умерли, около 1,24 млн выздоровели.

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