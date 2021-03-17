Языковой омбудсмен получил почти тысячу обращений за два месяца действия языкового закона в сфере обслуживания

Омбудсмену по защите украинского языка Тарасу Кременю с 16 января поступило 944 сообщений от граждан. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

“За два месяца действия статьи 30 языкового закона (с 16 января по 16 марта 2021) в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 944 сообщений от граждан Украины относительно защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком”, – сказано в сообщении.

Больше всего сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области (368). Из Львовской области поступило 88 обращений, касающихся преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях в самой Львовской области – только три из них), из Харьковской – 74, Одесской – 38, Днепропетровской – 35, Черниговской – 32, Запорожской и Полтавской – по 19, Винницкой – 10.

Большинство (382) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания – как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках.

Продолжает расти количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании негосударственного языка депутатами местных советов поступило 48 жалоб.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Кремень рассказывал, что никто не может обязать работника сферы услуг обслуживать клиентов на негосударственном языке.

Согласно опросу, который в прошлом месяце провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.

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