Нардеп Палица: МВФ не должен влиять на тарифы и пенсии в Украине

Налоги, тарифы, пенсии, медицина и образование являются вопросами внутренней политики и не должны быть предметом переговоров с иностранными кредиторами, поэтому Верховная Рада должна принять постановление, которое установит для правительства конкретные социально-экономические ориентиры для переговоров с международными кредиторами. Такое мнение высказал в своем блоге на сайте “Корреспондент” лидер партии “За майбутнє”, народный депутат Игорь Палица.

Он напомнил, что по действующему меморандуму о сотрудничестве Украина взяла на себя обязательства, которые ограничивают развитие экономики и социальных программ и при этом стимулируют рост цен на услуги ЖКХ.

По словам политика, речь идет об обязательствах не вводить никаких экономических стимулов в виде налоговых льгот и любых льготных налоговых ставок и пошлин, а также не ограничивать верхние ценовые пределы тарифов на коммунальные услуги. Также среди обязательств, отмечает Палица, – отказ от любых шагов в направлении улучшения условий пенсионного обеспечения граждан, оптимизация (то есть дальнейшее сокращение) учреждений начального и среднего образования.

“Нельзя допустить, чтобы новый меморандум содержал такие же или еще более антиукраинские социально-экономические требования, что и предыдущий. Для этого наша депутатская группа “Партия “За майбутнє” в Верховной Раде предлагает ряд конструктивных шагов. Следующий меморандум о сотрудничестве с МВФ должен быть ратифицирован Верховной Радой. В парламентско-президентской республике парламент должен играть решающую роль в процессе получения кредитов на выгодных для страны условиях! Также предлагаем ввести “красные линии” для Кабмина и МВФ. Верховная Рада должна принять постановление, которое установит для правительства конкретные социально-экономические ориентиры для переговоров с международными кредиторами. Кроме того, необходимо разработать новую стратегию управления государственным долгом, которая будет отвечать реалиям и создавать условия для стабильного развития украинского производства, а также поддержки малого и среднего бизнеса”, – написал Палица.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия. По словам Райса, он ничего не знает о сроках дальнейших переговоров.

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