Власти Исландии открыли границы для иностранцев с иммунитетом к COVID-19

Власти Исландии открывают границы для иностранцев, которые прошли вакцинацию одним из сертифицированных в ЕС препаратов либо переболели COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства страны 16 марта.

С 18 марта тем, кто будет приезжать в страну, не придется проходить двухнедельный карантин и предоставлять результаты ПЦР-тестов. Достаточно предоставить доказательства вакцинации препаратом, сертифицированным Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения.

Исключение также распространяется на тех, кто может предоставить доказательство, что он уже переболел COVID-19. Требования к документации устанавливает главный эпидемиолог страны.

Ранее это правило применялось только к гражданам из Евросоюза, однако теперь оно будет касаться всех.

“Наш опыт и данные на сегодняшний момент очень убедительно указывают на то, что существует очень небольшой риск заражения от людей, которые приобрели иммунитет против этого заболевания в результате вакцинации или предшествующего заражения. Когда люди защищены от одного и того же заболевания с помощью одних и тех же вакцин, которые производятся одними и теми же компаниями, нет никаких медицинских причин проводить различие на основе места, где вводят укол”, – заявил главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон.

Согласно сообщению, сейчас в Исландии никто не госпитализирован из-за COVID-19. 30 человек находятся в изоляции с инфекцией, 24 находятся на карантине в связи с подозрением на заражение.

В настоящее время в список одобренных EMA вакцин от коронавируса входят препараты компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейский регулятор также проводит экспертизу российской вакцины “Спутник V”, но пока данных недостаточно, не одобряет ее к закупке европейскими странами.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 17 марта сделали уже более 392 млн прививок от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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